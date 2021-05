Vertrek Michel Preud’homme bij Standard nu ook bevestigd

De wegen van Standard en Michel Preud’homme (62) scheiden na dit seizoen. Het was al even een publiek geheim, maar voorzitter Bruno Venanzi bevestigde het vertrek van MPH op de supportersvergadering van zaterdag.

Preud’homme werd in 2018 binnengehaald door Venanzi om Standard te herstructureren en terug naar de top te brengen. Hij tekende voor vier jaar en werd in Luik trainer, technisch directeur en ondervoorzitter. Nadat de oud-doelman vorig seizoen vervroegd stopte als T1 bleef hij enkel aan als ondervoorzitter. Enkele maanden geleden tekende hij een nieuw contract, dat deze zomer zou aflopen.

Venanzi bevestigde zaterdag, in de vergadering met vertegenwoordigers van verschillende supportersgroepen, dat Preud’homme per 1 juli een vrij man is. Een tijd geleden wees hij een aanbieding om bondscoach van DR Congo te worden af. Ook viel zijn naam bij promovendus Seraing.

De rentree van MPH op Sclessin is geen onverdeeld succes gebleken. In 2019 werd er meer dan 30 miljoen euro geld uitgegeven op de transfermarkt, maar ondanks de zware investeringen slaagde Standard er niet in om Club Brugge het vuur aan de schenen te leggen. De club eindigde dit seizoen als zesde in de reguliere competitie en pakte in de Europe play-offs een troosteloze 3 op 18.