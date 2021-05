Albert Sambi Lokonga hint toch op vertrek bij Anderlecht: “Voel me klaar voor een hoger niveau”

Aanvankelijk verkondigde hij na Antwerp-Anderlecht nog “geen haast” te hebben, maar later op de avond zinspeelde Albert Sambi Lokonga toch op een vertrek komende zomer. De 21-jarige middenvelder zei niet met zoveel woorden dat hij paars-wit zal verlaten, maar het scheelde toch niet veel. “Het kan goed zijn dat ik vertrek. Ik heb zin in een nieuwe stap”, klonk het.

Als de kassa komende zomer nog eens gespijsd moet worden bij Anderlecht, wordt er in de eerste plaats richting Albert Sambi Lokonga gekeken. En die lijkt dat niet zo erg te vinden. “Het zal de komende weken allemaal moeten blijken, maar het kan goed zijn dat ik vertrek”, vertelde hij. ”Ik voel me klaar voor een hoger niveau en heb daar zin in. We zullen wel zien. Ik ga alleen als het om een club gaat die duidelijk beter is dan Anderlecht. Misschien vertrek ik, maar tegelijkertijd ben ik niet gehaast om te vertrekken. Enkel als alle ingrediënten aanwezig zijn, komt het misschien tot een vertrek.”

“Bondscoach heeft nog niet gebeld”

Wat er precies van hem verwacht wordt als reserve voor het EK voetbal, weet Sambi Lokonga zelf eigenlijk niet goed. “De bondscoach ging me bellen voor uitleg, maar dat is nog niet gebeurd. Voorlopig heb ik gewoon vakantie gepland”, klinkt het. ”Of het als een verrassing kwam dat ik er niet bij was? Nee, dat zag ik wel aankomen, toch zeker toen ik hoorde dat Axel Witsel erbij zou zijn.”