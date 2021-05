Vincent Kompany: “Conference League? Of het nu tegen Barca, Real of FC Tirana is, we gaan full gass”

Anderlecht baalde na de nederlaag op Antwerp. Slechts vierde en voorrondes van de Conference League. Vincent Kompany ging na de match verhaal halen bij ref Boucaut over de rode kaart van Miazga en de vraag of de 1-0 effectief over de lijn was. “Er blijft hier toch iets hangen”, aldus de Anderlecht-coach.

“De emoties zijn er en ik heb een andere mening dan de arbiters. Er zijn frustraties, maar ook fierheid. Hoe een jonkie als Zeno Debast hier speelde alsof hij al jaren meedraait en de persoonlijkheid van een dertigjarige heeft bijvoorbeeld. Hoe we met tien speelden tegen een ploeg met de beste aanvallers...Ik neem deze match mee als motivatie naar volgend seizoen toe.”

Paars-wit herneemt op 14 juni en al op 5 augustus wacht de eerste van twee voorrondes in de Conference League. Kompany wil ervoor gaan. “Ik ken even veel van de Conference League als andere trainers in Europa: niets. Maar ik zeg één iets: of het nu Champions League, Europa League of Conference League is... Of het nu tegen Barcelona, Real Madrid of FC Tirana is...We gaan ervoor: full gass; Ik wil het onderste uit de kan halen.”

“Mijn spelers worden killers”

“Deze ranking zorgt er misschien wel voor dat sommige spelers moeten/zullen vertrekken. Nmecha, Miazga, Sambi...Er is geen zekerheid over Europees voetbal tot Nieuwjaar. “We hebben al enkele besprekingen daaromtrent gevoerd en de spelers weten ook wat wij willen, maar het is nog even afwachten. Nu moeten ze even vakantie nemen en het voetbal eventjes vergeten. We zijn na het covid-seizoen heel vroeg herbegonnen en ik heb ongelofelijk veel van die jongens geëist. Het traject was heel zwaar, want wij leggen die gasten meer druk op dan ervaren jongens bij andere teams.”

“Ik vraag hen soms meer dan dat ik mezelf vroeg tijdens mijn carrière. Ze spelen vaak ook tegen teams waar slechts één of twee jonkies meedraaien. Nu moeten ze even uitrusten bij hun familie, want volgend jaar ga ik nog meer eisen. We komen terug met het mes tussen de tanden. Wij gaan vooruitgang boeken, we gaan zien hoeveel vooruitgang de anderen boeken. Nu hebben we nog melktanden, maar mijn spelers worden killers. Ik ben fier op hun werklust, hun attitude, hun wil om te groeien.”

Gegroeid als coach

Kompany zelf maakte ook een heel proces door. Hij groeide als coach. ”Ik ben niet dezelfde coach als 8 maanden geleden en over 8 maanden zal ik weer verder staan. Ik wil dit doen tot ik 60 ben zoals Vercauteren of tot het einde van mijn dagen. Er is een enorme honger die me drijft en ik werk bij een fantastische club. Of ik kan garanderen dat ik hier over een jaar nog zit? Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar jullie kennen me. Van mijn 6de tot mijn 20ste bij Anderlecht, elf jaar bij Man City, straks begin ik hier aan mijn derde seizoen als coach. Ik ben geen type dat snel weg wilt, maar ik maak altijd evaluaties. Maar zelfs als Real Madrid nu zou komen...Al zou dat niet terecht zijn, hé. Ik ben niet de beste coach van België: dat zijn Clement en Blessin. Alles op zijn tijd. Ik ben vooral fier op mijn groep.”