SERIE A. Juventus kruipt door het oog van de naald en mag dankzij puntenverlies van Napoli naar Champions League

De ‘oef’ was tot ver buiten Turijn te horen. Juventus is op de valreep aan een grote blamage ontsnapt. De Oude Dame wist zich op de slotspeeldag alsnog te plaatsen voor een plekje in de Champions League dankzij een vlotte 1-4-zege tegen Bologna en puntenverlies van Napoli tegen Hellas Verona. Daarnaast mag ook Milan zich net als landskampioen Inter opmaken voor de Champions League dankzij een zege tegen Atalanta, dat al zeker was van de top 4. Napoli is veroordeeld tot de Europa League.

Net als in Engeland eerder op de dag, stonden zondag ook in Italië de laatste Champions League-tickets op het spel. Vooral voor Juventus zat er heel wat druk op de ketel. Het won afgelopen woensdag dan wel de Italiaanse beker, op bezoek bij Bologna kon de Oude Dame zich echt geen misstap veroorloven na een zwak seizoen. Bij puntenverlies mocht het Champions League voetbal volgend seizoen vergeten.

En dan nog had het zijn lot niet meer in eigen handen. Het was ook afhankelijk van de resultaten van Milan en Napoli. Hoe dan ook had Andrea Pirlo een grote verrassing in petto. De Italiaan kreeg dit seizoen al veel kritiek te slikken en ook voor aanvang van de laatste wedstrijd van het seizoen - zijn laatste als trainer van Juventus? - liet hij veel wenkbrauwen fronsen. Hij zette immers de Portugese superster en doelpuntenmachine Cristiano Ronaldo op de bank. Verrassend, in een wedstrijd die je moet winnen.

Juventus wint vlot...

Echt gemist werd hij evenwel niet, want waar Milan en Napoli aanvankelijk moeilijk tot kansen kwamen tegen respectievelijk Atalanta en Hellas Verona, scoorde Juve snel. De poging van Rabiot strandde in eerste instantie op de lat, maar in de rebound zorgde Chiesa voor 1-0. Op het half uur verdubbelde Morata de score. Juventus klom dus virtueel naar de derde plaats.

Foto: EPA-EFE

Op slag van rust ging de stressmeter bij de Oude Dame echter een beetje meer de hoogte in. Franck Kessié zette in Bergamo immers een strafschop om voor Milan, waardoor de Milanezen op voorsprong kwamen en terug over Juve sprongen. De 0-3 van Rabiot en de 0-4 van Morata veranderde daar voor Juventus weinig aan. Het mocht nog zoveel scoren als het wilde, het moest vooral hopen dat Napoli niet op voorsprong kwam in Verona.

… en kruipt door het oog van de naald

Die hoop bleek ijdel, want op het uur leek Juventus het vlaggen te hebben. In Napels zette Amir Rrahmani I Partenopei immers op voorsprong tegen Hellas. De bedrukte gezichten op de Juve-bank verdwenen echter als sneeuw voor de zon, want even later zorgde Hellas-rechtsachter Davide Faraoni al voor de gelijkmaker. Juventus haalde opgelucht adem. De 1-4 van Orsolini was niet meer dan een voetnoot. Vooral omdat er in Napels niet meer gescoord werd. De inbreng van Dries Mertens veranderde niets meer aan de 1-1-tussenstand, waardoor Napoli zo héél erg dure punten liet liggen.

Juventus springt door de zege naar de vierde plaats en mag zich zo opmaken voor Champions League-voetbal. Napoli moet het volgend jaar in de Europa League proberen. In Atalanta - Milan werd het uiteindelijk nog 0-2, waardoor Milan nog over Atalanta naar de tweede plek springt. Allebei kwalificeerden ze zich wel voor de Champions League.