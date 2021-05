LIGUE1. Lille kampioen! Jonathan David en Burak Yilmaz schieten LOSC naar eerste landstitel sinds 2011

Lille heeft zich voor het eerst sinds 2011 tot Frans landskampioen gekroond . Op de slotspeeldag gingen de Noord-Fransen met 1-2 winnen in Angers met dank aan goals van Jonathan David en Burak Yilmaz. Het blijft zo nipt PSG voor, dat wel met 0-2 won van Brest. Bij de kersverse kampioen was Jonathan David (ex-Gent) de grote man. Hij zorgde zelf voor de 0-1 en lokte de penalty uit voor de 0-2. Zo moet PSG de titel voor het eerst sinds 2017 aan een andere club laten.

De opdracht van Lille was poepsimpel. Op papier althans. Winst tegen Angers, betekende de titel. Toch was de spanning te snijden bij Les Dogues, vorige week werd er immers al verrassend gelijkgespeeld tegen Saint-Etienne. Dat mocht zondagavond tegen middenmotor Angers absoluut niet opnieuw gebeuren. De match kon dan ook niet beter beginnen voor de mannen van Christophe Galtier. Na amper tien minuten kon ex-Buffalo Jonathan David immers al de score openen. De Canadees glipte perfect door de buitenspelval en met een kattenpootje verzilverde hij de steekbal van Renato Sanches: 0-1. Lille op rozen.

Al moest het wel op zijn hoede blijven. In Brest was PSG immers ook op voorsprong gekomen. Na 37 minuten was het Angel Di Maria die voor de Parijzenaars de 0-1 op het bord zette. En hoe! De Argentijn krulde een hoekschop rechtstreeks het doel in. Het zorgde vooral bij Neymar voor opluchting. Die had immers eerder in de match een strafschop wel erg knullig naast getrapt. Dan deed Burak Yilmaz het in Angers beter. Op slag van rust zorgde de 35-jarige Turk vanop de stip koeltjes voor 0-2, na een fout op David.

Yilmaz zorgde vanop de stip voor 0-2. Foto: REUTERS

Nooit echt in de problemen

Lille consolideerde in de tweede helft zijn voorsprong zonder nog echt op zoek te gaan naar een derde goal. Veel kon Angers daar ook niet tegenover zetten. Al moest doelman Maignan wel attent zijn op een poging van Fulgini. Dat PSG in Brest ondertussen op 0-2 gekomen was via Mbappé, kon hen ook worst wezen. Al werd het in het absolute slot nog wel even onnodig spannend toen Fulgini in de slotminuut uit het niets voor de aansluitingstreffer zorgde. Zou het dan toch nog fout lopen?

Neen hoor. Het bleef uiteindelijk bij die ene tegengoal. En zo is Lille voor het eerst sinds 2011 landskampioen. De vreugde-explosie bij spelers en staff na het laatste fluitsignaal was enorm. Voor het eerst sinds het seizoen 2016-2017, toen Monaco, houdt er nog eens een team het sterrenensemble van PSG van de titel.