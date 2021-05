Zo kan het ook: driehonderdtal supporters wonen kampioenenwedstrijd Club Brugge coronaproof bij

Een voetbalwedstrijd bijwonen, het kan wel degelijk coronaproof. Dat bewezen bijna 300 supporters die samen de kampioenenmatch Genk-Club Brugge bijwoonden. De supporters werden samengebracht door sportzender Play Sports, dat een hotel huurde in Mechelen. Vanuit de verschillende kamers konden de supporters in bubbels van vier de topper bijwonen. Vanop het balkon keken ze uit op een reusachtig scherm waarop de wedstrijd getoond werd. En dat in alle veiligheid binnen hun bubbel.