Zwitserse politie vindt geen aanwijzingen dat Sarah Huyghe (21) met geweld is omgebracht

Ieper - Volgens de Zwitserse politie zijn er geen sporen van geweld gevonden op het lichaam van het Belgische meisje Sarah Huyghe. De 21-jarige studente uit Ieper verdween deze week in Zwitserland. Zaterdag werd haar lichaam gevonden bij een bergriviertje.

Wat er exact is gebeurd, zullen we misschien nooit weten. Maar voorlopig wijst niets er op dat ze met geweld is omgebracht, zegt de politie van het Zwitserse Zermatt.

Sinds vrijdag zochten politie en leger naar het lichaam van het meisje. “Het kan hier best gevaarlijk zijn voor wie de buurt niet kent. Zeker in het donker. Er zijn diepe kloven”, aldus Marcus Rieder van de politie van Zermatt.

Precies in zo een diepe kloof is het lichaam van het Vlaamse meisje zaterdag gevonden.

De familie van Sarah heeft zondag bloemen gegooid naar de plaats waar ze gevonden is. Want het bergriviertje waar haar lichaam lag, is zo goed als onbereikbaar.

LEES OOK. Lichaam van vermiste Vlaamse studente Sarah (21) teruggevonden in Zwitserland

Sarah Huyghe verdween begin deze week in onrustwekkende omstandigheden in Zermatt, in het gebergte van de Penninische Alpen, tussen Zwitserland en Italië.

Ze was er enkele vrienden achterna gereisd die daar in een chalet verbleven. Maar er moet een discussie zijn ontstaan. De volgende ochtend was Sarah verdwenen. Ze naam niets van persoonlijke spullen mee.

Op de tweede dag van een zoekactie zagen speurders haar lichaam vanop een spoorwegbrug liggen. Wellicht is ze naar beneden gevallen.