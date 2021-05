Black Lives Matter activiste in kritieke toestand nadat ze in Londen in het hoofd werd geschoten

De Britse Black Lives Matter-activiste Sasha Johnson verkeert in kritieke toestand nadat ze in Londen in het hoofd is geschoten, dat meldde haar politieke partij zondag.

“Het is met grote droefheid dat we jullie meedelen dat Sasha Johnson brutaal is aangevallen en een schotwond in haar hoofd heeft opgelopen”, zei de Taking the Initiative Party (TTIP) in een verklaring . “Ze ligt momenteel in kritieke toestand op de afdeling intensieve zorgen.” De partij zei dat de aanval plaatsvond “na talloze doodsbedreigingen als gevolg van haar activisme”.

Feestje

De Londense Metropolitan Police reageerde zondagochtend rond 3 uur lokale tijd op meldingen van geweerschoten in Zuidoost-Londen, aldus een verklaring. De politie zei dat paramedici een 27-jarige vrouw met schotwonden naar een ziekenhuis in Zuid-Londen hebben gebracht. De vrouw zou op dat moment in de buurt geweest zijn van een huis waar een feest aan de gang was. Rechercheurs willen dan ook met iedereen spreken die aanwezig was.

“Een toegewijd team van rechercheurs werkt onvermoeibaar om de persoon of personen te identificeren die verantwoordelijk zijn voor deze schietpartij”, zei hoofdinspecteur Jim Tele. Hij voegde eraan toe dat “ze de hulp van de aanwezigen nodig hebben” en drong er bij mensen op aan zich te melden als ze getuige waren of iets meer weten over het incident.

Moeder van twee

Johnson kreeg vorig jaar bekendheid tijdens de Black Lives Matter-protesten, als leider van de TTIP, die “de eerste door het zwart geleide politieke partij van Groot-Brittannië” wordt genoemd. Ze is moeder van twee kinderen en werkt ook om voedsel en boodschappen te bezorgen aan gezinnen in nood, aldus de partij, die haar in haar zondagverklaring “een sterke, krachtige stem voor ons volk en onze gemeenschap” noemde.