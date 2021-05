De 14 slachtoffers van drama met kabelbaan aan Lago Maggiore: van 2-jarige peuter tot koppel dat net ging trouwen

Wat een gezellige zondagse uitstap had moeten zijn, draaide voor 14 mensen uit op een drama toen de cabine van een kabelbaan naar beneden stortte in de Italiaanse stad Stresa. Van een tweejarig kind tot een koppel dat net ging trouwen: dit zijn de veertien slachtoffers.

Volledig gezin met grootouders

Amit en Tal Biran Foto: Facebook

Het jongste slachtoffer, slechts twee jaar oud, heette Tom Biran. Samen met zijn ouders Amit Biran (30) en Tal Palega (27), beiden in Israël geboren, zat hij in de cabine. Alle drie overleefden ze de val niet. Hun zesjarige zoon Eitan vecht nog steeds voor zijn leven in het ziekenhuis in Turijn. Ook de grootouders van het Palega waren zondag mee tijdens de uitstap. Itshak Cohen (82) en zijn vrouw Barbara Cohen Konisky (70) overleefden de crash niet. Ze waren enkele dagen eerder vanuit Tel Aviv gereisd naar Pavia, waar het gezin woonde.

“Het was een geweldig gezin dat nog een heel leven te leven had”, zegt een van de buren van Amit en Tal aan de Italiaanse krant Corriere Della Sera. “Gisteren waren ze hier nog. Ze waren het huis aan het schilderen. We zijn geschokt. We kunnen het niet geloven dat we kleine Tom niet meer in de tuin zullen zien spelen.”

Verliefd koppel

Serena Consentino was 27 en had sinds maart een nieuwe job in Rome. Net als haar vriendje Shahaisavandi Mohammandrez (23) is ze opgegroeid in Diamante. Daar herinneren ze zich het koppel erg goed. Zij stond bekend voor haar liefde voor het studeren. Haar familie had ook een tijdje een bar in het dorp, waar het koppel ook nog samen had gewerkt. De familie van Mohammandrez zou nog in Iran wonen. Serena vierde op 4 mei haar 27ste verjaardag.

Silvia Malnatti en Alessandro Merlo Foto: Facebook

Trouwplannen

Silvia Malnatti (27) en Alessandro Merlo (29) kwamen uit Varese. Zij werkte in de cosmeticawinkel Kiko in Milaan en was volgens de Italiaanse media gepassioneerd door de natuur, de zee en de bergen. Vandaar dat het koppel ook tijdens het weekend de drukte van de stad ontvluchtte richting het rustigere Stresa. Al tien jaar was het koppel verloofd, maar ze waren van plan binnenkort te trouwen.

Nog een laatste sms

Roberta Pistolato werd zondag 40. Samen met haar echtgenoot Angelo Vito Gasparro was ze naar Lago Maggiore afgereisd om haar verjaardag te vieren. Iets voor 11 uur stuurde Roberta nog een bericht naar haar zus. “We gaan naar de kabelbaan”, schreef ze. Daarna werd het stil.

Bij het ongeval kwamen ook Vittorio Zorloni (54) en Elisabetta Persanini (38) om het leven. Hun zoon Mattia (5) zou volgens de Italiaanse krant Corriere Della Sera overleden zijn nadat hij naar het ziekenhuis van Turijn was gebracht.

Foto: via REUTERS