De Croo vraagt verbod voor Wit-Russische maatschappij Belavia om te landen in de EU

Premier Alexander De Croo (Open Vld) wil dat de staats- en regeringsleiders van de Europese Unie, die maandagavond samenkomen voor een top in Brussel, sancties nemen tegen Wit-Rusland. Hij suggereert onder meer om aan de nationale Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia te verbieden nog te landen in luchthavens van de EU. Dat stelde De Croo zondagavond laat op Twitter.

Wit-Rusland dwong een Ryanair-vlucht die zondag onderweg was van Athene naar Vilnius, om te landen in Minsk. Aan boord zat het vooraanstaande Wit-Russische oppositielid Roman Protasevitsj, die opgepakt werd. Hij werd al langer gezocht door de Wit-Russische autoriteiten. De Croo vraagt de onmiddellijke vrijlating van de blogger en oud-hoofdredacteur van het Telegramkanaal Nexta. De Belgische premier meent dat de Europese Raad maandagavond een “duidelijke en ondubbelzinnige” boodschap moet geven.

De EU heeft al sancties uitgevaardigd tegen de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko en leden van zijn regime wegens de onderdrukking van de democratische beweging in de voormalige Sovjetrepubliek. Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de Unie, liet op 10 mei weten dat er nieuwe sancties in de pijplijn zaten. De strafmaatregelen die nu gelden, betreffen onder meer inreisverboden in de EU en een bevriezing van de vermogens in Europa. De Europese top begint maandag om 19 uur.