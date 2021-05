Korpschef heeft begrip voor openluchtfuif Club Brugge-fans: “Kampioen vieren hoort erbij”

/ Brugge - Het verbieden van het titelfeest zondag was “geen optie”, dat zei de Brugse korpschef Dirk Van Nuffel maandag in De ochtend op Radio 1. Nochtans kwam er veel kritiek op de Club Brugge-fans die zonder mondmaskers vierden.

Geen mondmaskers, 2.000 mensen dicht op elkaar en zelfs bengaals vuur. Het leek wel alsof corona zondag even niet bestond. Maar volgens korpschef Dirk Van Nuffel kon het feest niet tegengehouden worden. “Voetbal zit in onze genen. Kampioen vieren hoort erbij. Supporters moeten de kans krijgen om feest te vieren, nadat ze zich een jaar moesten inhouden”, zei hij vanochtend op Radio 1.

Ook Club Brugge-kapitein Ruud Vormer gaf aan begrip te hebben voor de supporters. “Er is altijd kritiek. Dat weten we. Maar de mensen hebben een uitlaatklep nodig. Ik begrijp dan want je wordt niet altijd kampioen”, zei hij.

Geen geweld

Van Nuffel verwees tijdens het interview met Radio 1 ook naar de dalende coronacijfers: “Ik reken erop dat de maatregelen soepeler zullen worden en wij versoepelen onze handhaving ook. Het besmettingsrisico is verminderd”.

De cijfers zijn aan het dalen, maar momenteel liggen er nog wel steeds 542 mensen op intensieve zorg. Het aantal besmettingen is maandag ook licht gestegen. “Ik had het misschien liever anders gehad, maar zoiets kan je niet tegenhouden. Als mensen corona hebben opgelopen, zullen ze twee weken de tijd hebben om erover na te denken terwijl ze ziek zijn. Maar het is inderdaad te hopen dat ze op hun beurt geen andere mensen besmetten”, zei Van Nuffel nog.

In totaal werden 22 mensen aangehouden, 30 pv’s opgemaakt voor pyrotechnisch materiaal en een pv voor slagen en verwondingen. “De afspraak was dat we geen geweld zouden gebruiken. We hebben in Brugge geen traditie om gewelddadig op te treden. Hoe zou er trouwens gereageerd zijn als we offensief hadden opgetreden? Nu viel de schade nog mee”, klonk het nog.