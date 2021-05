Dief praat zichzelf aan de galg in rechtbank: “Ja, dat ben ik op die foto”

Ichtegem / Gistel / Roeselare - Een 29-jarige Tunesiër riskeert in de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf voor een reeks diefstallen en inbraken.

Op 28 december vorig jaar trok Chadi S. naar de woning van zijn ex-partner in Ichtegem. Hij gaf haar enkele slagen waarop de vrouw de politie verwittigde. Toen die ter plaatse kwam was S. al via de tuin op de vlucht geslagen. Na een korte achtervolging kon hij worden ingerekend.

“De beklaagde had 500 euro en enkele carwashjetons op zak, de buit van enkele diefstallen uit wagens in de buurt”, stelde de procureur. “Een huiszoeking en camerabeelden linkten hem uiteindelijk aan een twaalftal diefstallen uit wagens, inbraken en pogingen daartoe in Ichtegem, Roeselare en Gistel.

Ondanks de bewijzen bleef S., die eerder al veroordelingen opliep voor diefstallen, zijn betrokkenheid staalhard ontkennen. Zijn advocaat zag zich dan ook genoodzaakt om de vrijspraak te vragen. Toen de rechter S., die een verwarde indruk maakte, vroeg om enkele screenshots van camerabeelden te bekijken, herkende die zichzelf plots. “Ja, dat ben ik op die foto”, zei hij, tot hilariteit in de zaal. “Uw eerlijkheid siert u”, glimlachte de rechter, die op 18 juni een vonnis velt in de zaak.