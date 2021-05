Republikeinse vergelijkt mondmasker met jodenster: “Elke rationele jood keurt mondmaskerplicht af, net als Holocaust”

Marjorie Taylor Greene, een Republikeinse vertegenwoordiger in het Amerikaanse Congres, zorgt voor ophef nadat ze de mondmaskerplicht vergeleek met het dragen van de jodenster en de Holocaust. Ondanks de felle kritiek blijft Greene achter haar uitspraken staan.

“We kunnen terugkijken naar de geschiedenis waarbij mensen verplicht werden een gouden ster te dragen en ze behandeld werden als tweederangsburgers of erger nog, toen ze op treinen werden gezet richting de gaskamers van nazi-Duitsland. Dat is precies wat het misbruik van Nancy Pelosi omvat met die mondmaskerplicht van haar”, zei Greene tijdens een interview voor een conservatieve podcast.

Al snel kwam er kritiek op de uitspraken van Greene. Sommigen eisen zelfs haar ontslag. Maar tijdens een nieuw interview nam ze geen letter terug. “Ik blijf achter mijn standpunt staan. Ik heb niets verkeerd gezegd. Ik denk dat elke rationele jood niet akkoord ging met wat er in nazi-Duitsland gebeurd is en elke rationele jood ook niet akkoord gaat met de mondmaskerplicht en de druk om zich te laten vaccineren”, klonk het. Een journaliste stelde Greene de vraag of ze begreep waarom sommige mensen zich beledigd voelden door haar uitspraak. Daarop antwoordde de Republikeinse: “Begrijp jij hoe mensen zich kunnen voelen als ze verplicht worden om een masker te dragen of onder druk worden gezet om zich te laten vaccineren?”

(Lees verder onder de foto)

Greene noemt de verplichting van het dragen van mondmaskers “censuur” Foto: REUTERS

“Ziekmakend”

Uit een enquête van CNN blijkt dat elke Democraat in het Congres gevaccineerd is. In de Senaat zou 92 procent van de Republikeinen ingeënt zijn, in het Huis van Afgevaardigden gaat het slechts om 44,8 procent. Meer dan 100 Republikeinen zijn niet bereid om bekend te maken of ze gevaccineerd zijn of niet. Hierdoor heeft de voorzitter van het Huis Nancy Pelosi besloten om de mondmaskerplicht niet af te schaffen. Nochtans heeft de Centers for Disease Control and Prevention onlangs besloten dat wie gevaccineerd is binnen geen mondmasker meer hoeft te dragen.

Pelosi heeft nog geen commentaar gegeven op de uitspraak van Greene. Maar er komt wel uit verschillende hoeken kritiek. Zo schreef de Democraat Bill Pascrell op Twitter dat het “walgelijk is dat een Republikeins lid van het Congres de mondmaskerplicht vergelijkt met de Holocaust, gezien het toenemend antisemitisch geweld”. Ook uit Republikeinse hoek komt kritiek. Zo noemde Adam Kinzinger de uitspraken van Greene “absoluut ziekmakend”.

Of Greene zelf gevaccineerd is, is niet duidelijk. Zij wilde dat net als honderd andere Republikeinen niet bekendmaken. Intussen is er ook een petitie opgestart om Greene te ontslaan. Die werd al ondertekend door bijna 46.000 mensen.