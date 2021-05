Eitan (5) overleefde als enige het drama met kabellift en verloor zijn hele familie: “Ik ben bang”

Eitan (5) verloor zijn beide ouders, zijn broer en zijn overgrootouders bij het drama met de kabellift in Italië. Hij is de enige overlevende en ligt momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat schrijft de Italiaanse krant Corriere Della Serra.

Eitan Moshe Biran en Mattia Zorloni, beiden 5 jaar oud, kenden elkaar niet, maar zaten samen in de cabine die zondag neerstortte aan Lago Maggiore. Hun beide ouders overleefden de crash niet, net als Eitans broertje Tom (2). Eitan en Mattia werden uit de cabine gekatapulteerd en landden op het gras, op een paar meter van elkaar. Beiden ademden ze nog, maar het was meteen duidelijk dat Mattia er erg slecht aan toe was. Zijn toestand verslechterde en zes minuten lang moest Mattia gereanimeerd worden. Het hartje van Mattia begon opnieuw te kloppen, maar hij kwam nooit meer bij bewustzijn.

Eitan was er iets beter aan toe, maar moest meteen geopereerd worden. Daarvoor moest hij verdoofd worden. Maar hij was bang en schreeuwde: “Laat me met rust, ik ben bang.” Meer kon de jongen, geboren in Israël, niet uitbrengen. Eitans benen zijn door de val gebroken, daarnaast heeft hij nog hoofd- en buikletsels.

Eitan en Mattia verbleven urenlang samen in het ziekenhuis, tot Mattia zondagavond uiteindelijk bezweek aan een hartstilstand om 19.20 uur. Hij is zo de veertiende dode van het drama. Mattia woonde samen met zijn ouders in Vedano Olona. Op 9 augustus zou hij zijn zesde verjaardag vieren, een maand na die van Eitan.