Spanje neemt Sergio Ramos niet mee naar het EK voetbal, geen enkele speler van Real in de selectie

De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft zijn kapitein Sergio Ramos niet opgenomen in zijn selectie voor het EK voetbal (11 juni-11 juli). De 35-jarige verdediger kende een seizoen vol fysieke tegenslagen en speelde slechts vijftien competitiewedstrijden voor Real Madrid. Opmerkelijk is dat er door zijn afwezigheid geen enkele speler van Real Madrid bij de selectie zit. Dat gebeurde nooit eerder op een groot toernooi.

“Hij heeft niet kunnen spelen of trainen”, legde de bondscoach zijn beslissing uit. “Het was geen makkelijke beslissing. Ik heb hem gisteren gebeld en dat was moeilijk. Ik voel me er slecht bij. Sergio is altijd heel professioneel geweest bij het nationale team. Hij kan in de toekomst nog veel betekenen voor de ploeg. Maar ik heb nu aan de groep gedacht.” Ramos kreeg sinds begin dit jaar af te rekenen met een scheur in de meniscus, enkele spierblessures en een coronabesmetting.

Luis Enrique had verder nog twee verrassingen in petto. Hij nam Aymeric Laporte, de verdediger van Manchester City, wel op in zijn selectie. Laporte kwam in het verleden uit voor de Franse jeugdelftallen, maar speelde geen A-interland voor Frankrijk. En Luis Enrique koos ervoor slechts 24 spelers op te nemen in zijn EK-kern. De UEFA stond nochtans toe 26 spelers te selecteren.

Spanje zit op het EK in groep E. Het opent haar Europees kampioenschap op 14 juni tegen Zweden. Nadien volgen nog partijen tegen Polen (19 juni) en Slovakije (23 juni). De Spaanse nationale ploeg werkt al haar groepswedstrijden af in La Cartuja in Sevilla.

De selectie

Doelmannen: David De Gea (Manchester United/Eng), Robert Sanchez (Brighton/Eng), Unai Simon (Athletic Bilbao/Spa)

Verdedigers: Pau Torres (Villarreal/Spa), Diego Llorente (Leeds United/Eng), Aymeric Laporte (Manchester City/Eng), Eric Garcia (Manchester City/Eng), José Luis Gaya (Valencia/Spa), Cesar Azpilicueta (Chelsea/Eng), Jordi Alba (FC Barcelona/Spa)

Middenvelders: Sergio Busquets (FC Barcelona/Spa), Koke (Atlético Madrid/Spa), Thiago Alcantara (Liverpool/Eng), Rodri (Manchester City/Eng), Fabian Ruiz (Napoli/Ita), Pedri (FC Barcelona/Spa), Marcos Llorente (Atlético Madrid/Spa)

Aanvallers: Alvaro Morata (Juventus/Ita), Gerard Moreno (Villarreal/Spa), Adama Traore (Wolverhampton Wanderers/Eng), Ferran Torres (Manchester City/Eng), Dani Olmo (RB Leipzig/Dui), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad/Spa), Pablo Sarabia (PSG/Fra)