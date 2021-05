Wit-Russische ambassadeur in Brussel op het matje geroepen

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) heeft de ambassadeur van Wit-Rusland in Brussel op het matje geroepen. Zondag dwong het Wit-Russische regime een Ryanair-vlucht, op weg van Athene naar Vilnius, te landen, waarop een kritische journalist op de luchthaven van Minsk werd opgepakt. Wilmès heeft het op Twitter over “ongerechtvaardigde en onaanvaardbare daden”. De kwestie staat ook op de agenda van de Europese top die maandagavond begint.

De Europese leiders zullen onder meer spreken over sancties voor Wit-Rusland na de gebeurtenissen van de afgelopen uren. Wat Wilmès betreft kunnen die “niet zonder gevolgen blijven”. In haar gesprek met de ambassadeur heeft Wilmès de ambassadeur duidelijk gemaakt dat de kritische journalist, Roman Protasevitsj, vrijgelaten moet worden. Daarnaast heeft Wilmès de man ook herinnerd aan de Belgische steun voor de democratische aspiraties van de bevolking in Wit-Rusland.

LEES OOK. De Croo vraagt verbod voor Wit-Russische maatschappij Belavia om te landen in de EU

Lijst van terroristen

Protasevitsj is de oprichter van het oppositiekanaal Nexta op het berichtenplatform Telegram, en verbleef in ballingschap. Dat kanaal bericht onder meer over de massale betogingen tegen het regime van Loekasjenko. De Wit-Russische veiligheidsdiensten plaatsten Protasevitsj in november op een lijst van terroristen.

Samen met zijn vriendin werd Protasevitsj zondag opgepakt in Minsk. De vlucht met daarin de opposant werd naar Minsk omgeleid vanwege een bomalarm, maar uit gegevens van Flightradar blijkt dat het vliegtuig op dat moment veel dichter was bij bestemming Vilnius dan bij de Wit-Russische hoofdstad. Er werd ook een gevechtsvliegtuig uitgestuurd om de Ryanair-vlucht te dwingen naar Minsk te vliegen. Het was naar verluidt Loekasjenko zelf die het bevel voor de operatie gaf.

Op de Europese top zullen “gevolgen en mogelijke sancties worden besproken”, klonk het zondagavond al. Er staan goed 60 personen uit de voormalige Sovjetrepubliek op de EU-sanctielijst. De strafmaatregelen betreffen inreisverboden en maken het mogelijk om vermogens te bevriezen.

Litouwen verbiedt vluchten

Litouwen verbiedt intussen alle vluchten van en naar zijn grondgebied via Wit-Russische luchtruim

Litouwen zal geen enkele vlucht toelaten, noch vanaf noch naar zijn grondgebied, die het Wit-Russische luchtruim doorkruist. Dat heeft minister van Transport Marius Skuodis maandag laten weten.

LEES OOK. Ryanairbaas vermoedt dat er ook KGB-agenten aan boord van afgeleide vlucht waren