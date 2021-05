Rapper Lil Kleine voorgeleid bij Spaanse onderzoeksrechter wegens partnergeweld

Lil Kleine heeft de nacht in de cel doorgebracht op het politiebureau in Ibiza Stad. Hij zat er op verdenking van mishandeling van zijn vriendin. Maandagochtend is hij voorgeleid bij een Spaanse onderzoeksrechter.

Rapper Lil Kleine werd zaterdagnacht na een openingsfeest van hotel Oku in San Antonio, Ibiza gearresteerd door de Spaanse politie. Dat meldden bronnen op het party-eiland aan Privé. De artiest was op het eiland te gast op het openingsfeest van hotel Oku, waar hij met de moeder van zijn zoontje in een suite verbleef. In de loop van de nacht moet het tussen die twee gruwelijk mis zijn gegaan, toen zij ruzie kregen en Jaimie bebloed en gehavend naar de receptie vluchtte.

Zijn verloofde zou zelf bij de politie aangifte hebben gedaan.

De Nederlandse advocate van Lil Kleine, Nienke Hoogervorst, heeft geen commentaar gegeven op de gebeurtenissen. Een Spaanse collega zou proberen hem zo snel mogelijk weer uit de cel te krijgen.

