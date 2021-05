Vermiste man in poot van dinosaurus teruggevonden in Spanje

De Catalaanse politie onderzoekt hoe een 39-jarige man die al een tijd als vermist was opgegeven in de poot van een dinosaurus is terechtgekomen. Het voorhistorische dier siert een plein in Santa Coloma de Gramenet, provincie Barcelona.

Zaterdag werd in een poot van een dinosaurus, die als decoratiestuk in Santa Coloma de Gramenet staat, een lichaam gevonden. De man was al even dood en verkeerde in staat van ontbinding.

Een vader en zijn zoon die geregeld bij de dinosaurus spelen en een vreemde geur hadden opgemerkt, vonden het lichaam en alarmeerden de politie. Uiteindelijk moest de brandweer helpen om het lichaam uit de poot te bevrijden. Daarvoor moesten ze de poot open zagen.

De Catalaanse politie is inmiddels een onderzoek gestart maar heeft voorlopig geen sporen van een misdaad gevonden. Men gaat ervan uit dat de man zelf op de dinosaurus is geklommen. Aan de bovenzijde zijn er enkele openingen, zodat het mogelijk is dat hij erin is gevallen. “We vermoeden dat hij eens boven zijn gsm heeft laten vallen en dat hij geprobeerd heeft die te recupereren. Daarbij is hij vermoedelijk met het hoofd naar beneden gevallen. Mogelijk verloor hij daarbij het bewustzijn. Hij zat ook helemaal klem toen we hem vonden”, zegt de politie.

De dinosaurus staat als decoratie bij het Cubics gebouw aan de Avenida Francesc Macia in Santa Coloma de Gramenet, nabij de stad Barcelona. Het is verboden om erop te klimmen.