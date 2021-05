Nederlands minister heeft burn-out en legt minstens drie maanden zijn mandaat neer

Nederlands demissionair minister van Economische Zaken Bas van ’t Wout heeft een burn-out. Hij legt daarom zijn functie voor minstens drie maanden neer. Het is uitzonderlijk dat een toppoliticus toegeeft dat hij een burn-out heeft.

De burn-out van Van ’t Wout brengt een Haagse stoelendans op gang. Van ’t Wout zelf wordt per direct vervangen door minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Hij wordt op zijn beurt weer vervangen door Sigrid Kaag, D66-leider en minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die de beide functies voorlopig combineert.

Het kabinet laat weten daarnaast te zoeken naar een extra staatssecretaris voor Economische Zaken, vanwege de relatief grote omvang van die portefeuille. Die nieuwe staatssecretaris zal voor de resterende periode van het demissionaire kabinet de onderwerpen klimaat en energie op zich nemen, en wordt gerekruteerd uit VVD-kringen.

Van ’t Wout was pas relatief kort actief als minister van Economische Zaken. Hij volgde Eric Wiebes op in januari, nadat hij moest aftreden vanwege de toeslagenaffaire. Daarvoor was hij staatssecretaris van Sociale Zaken, ter vervanging van Tamara van Ark. Zij schoof door als minister voor Medische Zorg.

Voordat Van ‘t Wout toetrad tot het kabinet, was hij vicefractievoorzitter van de VVD. Eerder was hij onder meer raadslid in Amsterdam en politiek assistent van Mark Rutte, de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs.