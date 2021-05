Twintiger zwaargewond na val met step in Antwerpen

Antwerpen - n de Antwerpse binnenstad is zondagavond een 24-jarige man ernstig gewond geraakt toen hij ten val kwam met een elektrische step. Dat zegt de lokale politie.

De man reed samen met een 23-jarige vrouw met een step in de Huidevetterstraat, waar ze een verkeersbord negeerden en tussen de tramsporen begonnen te rijden. Vermoedelijk belandde het voorwiel van de step in een tramspoor.

Zowel de bestuurder als de passagier kwamen ten val, maar alleen de man was er erg aan toe. Hij viel immers met zijn hand in de scherven van een glazen fles die een van de twee op zak had en die brak bij de val. De man bloedde hevig, waardoor de politiepatrouille die ter plaatse kwam genoodzaakt was een tourniquet aan te leggen om het bloeden tegen te gaan. De man werd met spoed geopereerd in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.

Zowel de man als de vrouw legde na afloop een positieve ademtest af.