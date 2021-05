SJOTCAST. ”Knap van Antwerp, maar Paul Gheysens moet nu vooral niet het sportieve in handen nemen” Beluister nu onze seizoensafsluiter!

Club Brugge is bijna kampioen dus nadert Sjotcast ook het einde van haar seizoen. In deze podcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u mee doorheen de wondere wereld van het voetbal: op, maar vooral ook naast het veld. In aflevering 36 - de slotaflevering van het seizoen - stoort Guillaume zich aan het conservatisme in het voetbal, denkt Gert terug aan de dure wijn van Antwerp, huilt onze stagiair Jarno om het verloren Europa League-ticket van Anderlecht en bijt Lars zich vast in Luis Suarez.

Sjotcast: elke dag tijdens het EK

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Dat doen ze ook tijdens het EK. Elke avond neemt het drietal een aflevering op die u ’s ochtends kan beluisteren. Op niet-wedstrijddagen komt er steevast een prominente gast langs. Mis het niet.

‘Sjotcast’: beluister hier alle afleveringen van onze voetbalpodcast.