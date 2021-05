Kaart uit 1936 duikt plots weer op in het postkantoor

Een postkaart, afgestempeld in 1936, is op mysterieuze wijze weer opgedoken in het postsorteercentrum van Luik. Bpost probeert te achterhalen wie de geadresseerde is en of ze nog leeft.

De poststempel bewijst dat de kaart 85 jaar geleden werd verstuurd naar Florenville. De moeilijk te bepalen afzender bedankt “Madame Clerdentmouton”, inwoner van Luik, voor het versturen van kranten wat hem veel plezier doet....

“De kaart belandde in de sorteerbakken van het Luikse Rive Gauche-kantoor waar nog handmatig wordt gesorteerd” , legt Laura Cerrada Crespo, de woordvoerder van bpost, uit aan RTL.

Wellicht is de kaart gevonden bij een verhuis of opkuis van een woning en in een postbus gegooid. Toch probeert bpost de geadresseerde nog op te sporen, als ze nog leeft.

“We probeerden de vrouw te zoeken in het rijksregister, maar dat gaat niet zo ver terug. We proberen de naam nu terug te vinden in de stadsarchieven”, zegt Elisabeth Fraipont, de schepen van de burgerlijke stand in Luik.