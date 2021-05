BBC neemt redactiebeleid onder de loep na rapport over Diana-interview

De Britse openbare omroep BBC onderneemt actie nadat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat er “misleidende methodes” werden gebruikt om in 1995 een interview te krijgen met de Britse prinses Diana. Zo zal de BBC zijn redactiebeleid herbekijken, zo kondigde de omroep maandag aan.

Het BBC-bestuur aanvaardt de conclusies van het rapport volledig, zo zegt het. Dat rapport stelde vast dat journalist Martin Bashir met vervalste bankafschriften Diana had doen geloven dat mensen waren betaald om informatie over haar door te spelen.

Het bestuur zegt dat het wil verzekeren dat “fouten uit het verleden” niet herhaald kunnen worden. “We hebben er vertrouwen in dat de processen en richtlijnen in de BBC van vandaag veel sterker zijn dan die in 1995”, voegt het wel toe.

Niet alleen zal het huidige redactiebeleid onder de loep worden genomen, ook komt er een onderzoek naar de manier waarop Bashir in 2016 weer aan de slag kon voor de BBC, zo staat op de website van de omroep. Toen werden er al vragen gesteld over het onderzoek. De reporter is intussen vertrokken bij de BBC.

In een interview met The Sunday Times zei Bashir dat hij Lady Di “nooit pijn heeft willen doen”, en “ik denk niet dat we dat hebben gedaan”.

In het interview in 1995 ging prinses Diana uitgebreid in op haar probleemhuwelijk met Charles en haar eigen psychische problemen. Ze deed onder meer de beroemd geworden uitspraak dat er drie mensen in haar huwelijk met prins Charles zaten, waarmee ze doelde op Charles’ minnares Camilla Parker-Bowles. Ze erkende ook dat ze zelf een affaire had.

