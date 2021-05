Japan heeft grote achterstand: nu pas grote vaccinatiecentra geopend

In Japan zijn maandag eindelijk de eerste grote vaccinatiecentra geopend. Het land heeft een serieuze achterstand op andere landen en hoopt die eindelijk in te halen. Tegen juli zouden alle 65-plussers ingeënt moeten zijn.

De eerste vaccinatiecentra die vandaag de deuren mochten openen zijn die van Tokio en Osaka. Dagelijks zullen daar duizenden 65-plussers er terecht kunnen voor een vaccin. Tot op de dag van vandaag is slechts 1,9 procent van de in totaal 126 miljoen inwoners volledig gevaccineerd. Een groot contrast met de Verenigde Staten waar al 40 procent een prikje kreeg. Nu de vaccinatiecentra geopend zijn, zouden duizenden mensen per dag een prikje moeten krijgen. Op die manier hoopt Japan iedereen binnen de drie maanden te hebben gevaccineerd.

Tegen eind juli zou iedereen boven de 65 jaar gevaccineerd moeten zijn. Of dat voldoende is om de Olympische Spelen in Tokio te laten doorgaan, is nog niet duidelijk. Een meerderheid van de Japanners is namelijk gekant tegen de Spelen gezien de stijgende coronacijfers. Maar het organiserend comité houdt voet bij stuk.

Mensen wachten om hun vaccin te krijgen Foto: AP

Volle ziekenhuizen

De vaccinatiecampagne kwam erg traag op gang omdat er zeer strikte regels gehanteerd worden. Maar ook de bureaucratie weegt op de campagne. Volgens BBC zou er een tekort zijn aan vaccins en zijn er ook heel wat organisatorische hindernissen. Maar intussen blijft het aantal coronabesmettingen wel verder stijgen en staat het gezondheidssysteem onder zware druk. In veel delen van Japan geldt nu ook de noodtoestand zodat regionale autoriteiten meer macht hebben om maatregelen te kunnen afdwingen. Meer dan 700.000 mensen raakten besmet in Japan en 12.000 mensen zijn al overleden aan Covid-19.