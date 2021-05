Onze man schrijft open brief aan spelers Club Brugge: “Is het echt zo moeilijk om je te houden aan de weinige regels die je wél moet volgen?”

Eerst en vooral een dikke proficiat met de welverdiende titel. Die gelukwensen richt ik dit jaar voornamelijk aan de spelers, de staff en het bestuur van Club Brugge zelf. Het blauw-zwarte legioen had - door de omstandigheden, uiteraard, dit seizoen misschien minder verdienste dan ooit. Hun afwezigheid was misschien zelfs de reden waarom die titel iets langer op zich liet wachten dan voorzien. Maar een titel blijft een titel en de euforie zal daarom niet minder geweest zijn. Het sportieve succes op het veld raakt echter helemaal ondergesneeuwd door het onverantwoordelijke - vergeef me de woordkeuze - gedrag ernaast. En daarvoor moeten Club-supporters en -spelers enkel en alleen naar zichzelf kijken.