Willy Van Paemel was chef-kok in Hotel Billard Palace in Antwerpen toen de Duitsers hem in 1942 verplichtten om in Auschwitz te gaan werken. Zijn lief Yvonne Schollen reisde hem later achterna. Hun dochter Annie schreef samen met Dirk Verhofstadt een boek over dat waanzinnige oorlogsverhaal.