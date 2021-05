Onbekenden dreigen met aanslag bij DPG Media in Antwerpen

De politie is massaal aanwezig aan de gebouwen van DPG Media Foto: lto

Antwerpen - De Antwerpse politie is maandagnamiddag massaal uitgerukt naar de gebouwen van DPG Media in Antwerpen. Onbekenden zouden met een aanslag hebben gedreigd. “We nemen geen enkel risico”, zegt de Antwerpse politie.

Politiediensten zouden gealarmeerd zijn dat een commando een aanslag zou willen plegen op de gebouwen van DPG Media, de groep van onder meer Het Laatste Nieuws en VTM, op het Mediaplein in Antwerpen.

Hoe concreet de dreiging is, is momenteel niet geweten. Maar de Antwerpse politie laat niets aan het toeval over en heeft de omgeving beveiligd, zegt woordvoerder Willem Migom.

In de omgeving van het gebouw is massaal veel politie aanwezig en er wordt een gedeeltelijke ontruiming overwogen.

Aan de ingang van het gebouw, naast het Centraal Station, staan zwaar bewapende agenten.