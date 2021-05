Luxetycoon Bernard Arnault springt over Jeff Bezos en wordt de rijkste man ter wereld

Lange tijd streed Elon Musk (49) met Jeff Bezos (57) om de titel rijkste persoon op aarde. Bezos won het pleit. Nu is de Tesla-CEO nog een plek gezakt. Bernard Arnault (72) uit Frankrijk is nu de rijkste.

Afgelopen januari stootte Elon Musk Jeff Bezos nog van zijn troon en mocht hij zichzelf de rijkste man ter wereld noemen. Maar er is veel veranderd in korte tijd. Zakenman Bernard Arnault, die met een vermogen van 159 miljar is de nieuwe rijkste.

Deze Fransman is topman en grootaandeelhouder bij Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Louis Vuitton Moët Hennessy is het grootste conglomeraat (groot bedrijf dat uit verschillende divisies bestaat) ter wereld van luxeproducten.

Maar wat hem vooral geen windeieren heeft gelegd, waren de miljarden die hij investeerde in de vaccins van Pfizer en Moderna.