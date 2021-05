George Washington is geboren in een lingeriewinkel in Kortrijk: niet de president, wel de uitvinder van oploskoffie

Kortrijk -

George Washington is geboren in een lingeriewinkel in Kortrijk. Niet de eerste Amerikaanse president; wel zijn iets minder beroemde naamgenoot. 150 jaar na zijn geboorte traceert de stad de stappen van de opmerkelijke inwoner. Een pad dat leidt naar Guatemala en de VS, naar de uitvinding van oploskoffie en de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Zelfs actrice Isabella Rossellini duikt op in het levensverhaal van de andere George Washington.