Opgepakt oppositielid Roman Protasevitsj “ligt in kritieke toestand in ziekenhuis” in Wit-Rusland

Roman Protasevitsj, het Wit-Russische oppositielid dat zondag werd opgepakt na de omleiding van een Ryanair-vlucht naar Minsk, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat zegt althans Tadeus Giczan, hoofdredacteur van het oppositiekanaal Nexta. Hij citeert de moeder van Protasevitsj.

Nexta werd opgericht door Protasevitsj. Het kanaal bericht onder meer over de massale betogingen tegen het regime van Loekasjenko.

LEES OOK. Wie is Roman Protasevitsj, de man voor wie het Wit-Russische regime een Ryanair-vliegtuig kaapte? (+)

Journalist Protasevitsj, die door het regime werd gezocht, zou een hartaandoening hebben en ligt in het ziekenhuis. Zijn toestand zou volgens voorlopig niet te controleren bronnen kritiek zijn.

Met ongekende middelen werd zondag de criticus van de Wit-Russische president Loekasjenko ingerekend. Een vlucht tussen Athene en de Litouwse hoofdstad Vilnius werd tot landen gedwongen in Wit-Rusland. Het doelwit van die vliegtuigkaping was Roman Protasevitsj, een vooraanstaand journalist die in ballingschap leefde.

De wereld heeft al afkeurend gereageerd om de manier waarop Wit-Rusland de zaak heeft ‘opgelost’. Vanmiddag kwam dan het bericht dat ze niet anders konden, dat er een ernstige dreiging was van Hamas. Maar daar gelooft niemand in.