Overlegcomité van 28 mei wordt uitgesteld naar 4 juni

Het volgende Overlegcomité, waar de federale regering en de deelstaten zich zullen buigen over de verdere aanpak van de coronacrisis, wordt uitgesteld van 28 mei naar 4 juni. Dat meldt het kabinet van premier Alexander De Croo maandagavond.

Het uitstel heeft alles te maken met het Europese akkoord dat vorige week donderdag nog maar gesloten werd over het coronacertificaat voor reizigers. Een week uitstel geeft het Overlegcomité meer tijd voor de uitwerking van de Belgische modaliteiten.

Zo is het nog wachten op de gedetailleerde uitwerking van het politiek akkoord dat België en de andere EU-landen sloten met het Europees Parlement. Ook wordt een concrete aanbeveling van de Commissie over het certificaat pas later deze week verwacht.

Afspraken blijven

Het uitstel van het Overlegcomité verandert niets aan de uitrol van het Zomerplan dat tijdens de vergadering van 11 mei overeengekomen werd en waarvan de eerste stap op 9 juni gezet wordt.

“Dat heeft daar niets mee te maken”, zegt de woordvoerder van De Croo.

Op het kabinet van de premier wordt benadrukt dat de beslissing over het uitstel in overleg met de deelstaten genomen werd.