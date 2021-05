Eindelijk beter weer op komst

Nog een paar dagen doorbijten, zegt het KMI, en het wordt droger. En eindelijk ook minder koud. Komend weekend zou de temperatuur stijgen tot 19 à 20 graden terwijl dat nu amper 12 à 13 graden was.

Maar eerst moeten we nog een paar regendagen trotseren. Met een zuidwestelijke en dinsdag een strakke westelijke stroming wordt frisse en zeer onstabiele maritieme lucht over onze streken gestuurd waarin verschillende buienlijnen over het land trekken. Met kans op onweer en felle windstoten, zegt het KMI.

Dinsdag wordt het wisselvallig met opklaringen maar ook buien die onweerachtig kunnen zijn, vooral dan in de namiddag. De maxima schommelen tussen 9 graden in Hoog-België en 15 graden in het centrum van het land. Er waait ook een matige tot vrij krachtige wind uit westzuidwest met rukwinden tot 60 km/h of meer.

Ook woensdag en donderdag worden nat en fris. Al kunnen er af en toe ook opklaringen zijn.

Maar vrijdag blijft het droog en wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima schommelen dan tussen 14 en 18 graden. Dat is toch al iets warmer dan we gewoon waren de afgelopen maand.

Zaterdag is het wisselend bewolkt. In de namiddag of tegen de avond kan er een plaatselijke bui vallen. Maar het kwik kan tot 19 graden klimmen.

Zondag blijft het droog en wordt het vrij mooi met 20 graden. Goed voor de horeca en de terrassen. Maar ook barbecueweer.

Maandag nemen we afscheid van een veel te frisse en natte maand mei met 21 graden en brede opklaringen.

Al kan dat allemaal nog veranderen, want met het weer weet je natuurlijk nooit.