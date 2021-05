Hoe ‘Europa’s laatste dictator’ Aleksandr Loekasjenko een Ryanair-vliegtuig vol burgers liet kapen om één tegenstander te arresteren

Roman Protasevitsj (26) moest er nog om lachen dat iemand op de luchthaven van Athene hem leek te volgen. Een paar uur later dwong een gevechtsvliegtuig zijn Ryanair-vlucht aan de grond in Minsk en werd de Wit-Russische journalist opgepakt. Ongezien machtsvertoon van Europa’s laatste dictator, Aleksandr Loekasjenko. Europa beraadt zich over bijkomende sancties.