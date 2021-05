Met een 4-2 thuiszege tegen AA Gent stelden de vrouwen van OHL dit weekend de tweede plaats veilig. Coach Jimmy Coenraets was trots. En dat mag ook wel.

Detruyer en Eurlings brachten OH Leuven al gauw 2-0 voor. Eijken maakte de aansluitingstreffer, Vanzeir breidde uit tot 3-1. In de blessuretijd vielen er nog doelpunten aan beide kanten via Lommen en ...