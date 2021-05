Wie wordt Profvoetballer van het Jaar? Noa Lang, Paul Onuachu of Raphael Holzhauser? Lang is Belofte van het Jaar

Maandagavond verkoos de Pro League na een jaar afwezigheid door het coronavirus de Profvoetballer van het Jaar voor het seizoen 2020-2021. Spelers, coaches en bestuurders konden een stem uitbrengen. Noa Lang, Paul Onuachu en Raphael Holzhauser zijn de genomineerden voor Profvoetballer van het Jaar. Lang werd alvast verkozen tot Belofte van het Jaar.

Noa Lang van landskampioen Club Brugge werd verkozen tot Belofte van het Jaar. “Of ik blijf? Ik kan niets beloven. Daar ben ik altijd eerlijk over geweest”, zei Lang toen hij zijn prijs in ontvangst nam.

Ook de Coach van het Jaar, Profvoetballer van het Jaar in 1B, Profvoetbalster van het Jaar in de Scooore Super League, Scheidsrechter van het Jaar en Esporter van het Jaar van de Proximus ePro League worden verkozen.

Jonathan Lardot kroonde zich tot Scheidsrechter van het Jaar. Club Brugge-doelman Simon Mignolet is Doelman van het Jaar. Dante Vanzeir van Union nam de prijs van Profvoetballer van het Jaar in 1B in ontvangst.

Raphael Holzhauser reageerde op Eleven over het missen van de EK-selectie: “Het is jammer, maar Oostenrijk heeft een sterke ploeg. Ik zal hun grootste fan zijn.” Over zijn toekomst bij Beerschot zei de genomineerde voor Profvoetballer van het Jaar het volgende: “Ik lig hier nog twee jaar onder contract en ben hier graag. Ik ben vereerd dat ik net als bij de Gouden Schoen één van de drie kandidaten ben voor de trofee van Profvoetballer van het Jaar.”

