Ons land toont zich almaar meer bezorgd over het achterblijven van de 1,4 miljoen Johnson & Johnson-vaccins. Als die er niet snel komen, dreigt onze vaccinatiecampagne in juni ernstig verstoord te geraken. Woensdag geeft het bedrijf meer uitleg.

Waar blijven de J&J-vaccins?

In april kreeg ons land 66.000 van deze vaccins, waar maar één prik van nodig is, in tegenstelling tot de andere vaccins. In mei ontvingen we er zo’n 77.000, goed voor in totaal ...