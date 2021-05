Sérgio Conceição zou de nieuwe trainer van Napoli worden. Dat bericht het Italiaanse Corriere dello Sport. De Portugees, die van 2004 tot 2007 bij Standard speelde en daar ook een jaar assistent-coach was, zou daar het vertrek van Gennaro Gattuso moeten opvangen. Conceição was de voorbije vier jaar aan de slag bij FC Porto, waarmee hij dit jaar tweede werd in de Portugese competitie en Juventus uitschakelde in de Premier League.