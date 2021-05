Frank Vercauteren blijft nog even in België voor beslissend gesprek met Antwerp

Op de valreep boekte Antwerp zijn eerste zege in de Champions’ play-offs. Het finishte zo derde en mag de Europa League in. Maar met welke coach?

Zelden zo’n uitbundige Frank Vercauteren (64) gezien als zondagavond, na het laatste fluitsignaal. Hij balde zijn vuisten en schreeuwde het uit, toevallig of niet in de richting van Vincent Kompany. Het minste wat je kan zeggen, is dat het erop léék dat hij zijn gram haalde tegenover zijn ex-collega.

Maar uiteraard was er voor Vercauteren geen vuiltje aan de lucht. “Ah, misschien stond ik in de richting van hun bank, maar dat gebaar had niets met rancune tegenover Anderlecht te maken. Ik was gewoon heel blij dat we dit hebben bereikt. Die derde plaats is een heel mooie prestatie. Voor ik kwam, won Antwerp ook al de beker en overwinterde het Europees, dus dit is een heel straf seizoen. De tweede plaats is de enige doelstelling die we niet hebben behaald.”

Vercauteren vierde achteraf mee in de kleedkamer, maar zoals we al schreven, is de kans groot dat het zijn afscheidsfeestje was. Hoewel het bestuur liefst stabiliteit wil, was het vanwege de twijfels – langs beide kanten, en ook bij een deel van de spelers – al aan het uitkijken naar een vervanger. Er zal echter nog een gesprek volgen vooraleer Vercauteren terugkeert naar Rusland en daar eindelijk herenigd wordt met zijn gezin.

Lamkel Zé en Refaelov

“Ik lig hier tot 31 mei onder contract, dus tot dan blijf ik in België. De intentie om te praten is er, en we zullen een open en positief gesprek voeren. Maar de toekomst van Antwerp moet vooropstaan, niet de toekomst van Vercauteren. Dat het een hectisch half jaar was, met onder meer dat gedoe rond Lamkel Zé en Refaelov? Dat is nu geschiedenis, maar er is inderdaad heel veel gebeurd. Als je een inventaris maakt en naar de toekomst kijkt, hou je rekening met al die zaken. Die zullen dus ook ter sprake komen. Ik ga luisteren naar de plannen van het bestuur, maar ik ga ook zeggen wat ik te zeggen heb. En dan zien we wel wat er uit de bus komt. Nog even geduld.”

Op 21 juni worden de spelers opnieuw op de club verwacht. Ook zij zijn razend benieuwd wie dan de trainingen zal leiden.