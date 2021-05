Carcela en Lestienne moeten weg bij Standard, onderhandelingen met Club Brugge over Balikwisha

Standard eindigde een teleurstellend seizoen zaterdag met een 1-3-nederlaag tegen Oostende. In Luik wil men in de zomer schoon schip maken. Onder meer Mehdi Carcela en Maxime Lestienne moeten andere oorden opzoeken. Voor Michel-Ange Balikwisha is er dan weer concrete interesse van Club Brugge.

Omdat Standard geen Europees voetbal speelt en het er financieel niet goed voorstaat, zal het moeten verkopen. Intern werd een lijst opgesteld van spelers die moeten vertrekken en van spelers die bij een goed bod weg mogen. Mbaye Leye zei het niet met zoveel woorden, maar duidelijk is dat Carcela en Lestienne op eerstgenoemde lijst staan. Met name in het geval van Carcela is dat opvallend, aangezien midden februari zijn aflopende contract nog met een jaar werd verlengd. Hebben ook geen toekomst meer in Luik: Collins Fai, Noë Dussenne, Eden Shamir, Obbi Oulare en Eddy Sylvestre. Zij staan op de transferlijst, net als de uit huur terugkerende Felipe Avennati (Antwerp) en Aleksandar Boljevic (Eupen). Mogelijk krijgt Denis Dragus, het voorbije seizoen gestald bij het Italiaanse Crotone, wel nog zijn kans in de voorbereiding.

Club wil Balikwisha

De Rouches willen het geraamte van hun ploeg binnenboord houden. Met doelman Bodart, de verdedigers Siquet, Sissako, Bokadi, Laifis, Gavory, middenvelder Raskin en spitsen Klauss en Muleka staat er een basis. Het is afwachten wat er met Zinho Vanheusden en Michel-Ange Balikwisha zal gebeuren.

Die laatste staat in de belangstelling van Club Brugge. De landskampioen ziet straks Tahith Chong en Nabil Dirar vertrekken en beschouwt Balikwisha als de ideale versterking voor de flankposities. Hij is polyvalent, Belg, jong en interessant qua restwaarde. Enige tijd geleden polste Club al naar Balikwisha, maar intussen zijn de gesprekken heropend.

Hoeveel Standard voor zijn aanvaller vraagt, is niet geweten. Eerder zou al een buitenlands bod van zes miljoen euro zijn afgewezen. Afwachten hoe ver Club Brugge wil gaan.

Het moge duidelijk zijn, de Luikse club staat opnieuw voor een extreme makeover. Zaterdag werd, op een speciaal belegde vergadering met vertegenwoordigers van supportersgroepen, bevestigd dat het contract met ondervoorzitter Michel Preud’homme niet wordt verlengd. MPH is per 1 juli een vrij man.

Ook spelers Laurent Jans en Duje Cop lopen uit hun contract, terwijl Jean-François Gillet ermee stopt en keeperstrainer wordt. De club haalt geen nieuwe derde doelman en zal jonge keepers doorschuiven. In de voorbereiding krijgen sowieso tal van talenten de kans om zich te bewijzen en in de kern te spelen.