OVERZICHT. Duitse traditieclubs verdwijnen, ex-Rode Duivel naar Premier League: wie promoveert en degradeert in de grote Europese competities?

Sebastiaan Bornauw was afgelopen weekend de grote held bij FC Köln. Kan de tweevoudige Rode Duivel zijn club nu helpen in de Bundesliga-barrages? Foto: EPA-EFE

De grote Europese competities zitten er zo goed als op. Het is enkel nog niet helemaal zeker welke teams volgend jaar op de hoogste niveaus zullen uitkomen. Zowel in de Bundesliga, Premier League, La Liga, Serie A als de Ligue 1 staan nog barrageduels of play-offs om de promotie op het programma. Een overzicht van de stand van zaken.

Bundesliga: twee traditieclubs verdwijnen, Bornauw strijdt nog om behoud

In de Duitse Bundesliga staat al vast dat twee traditieclubs naar de tweede klasse verdwijnen. Van Schalke 04 was dat al een tijdje bekend, afgelopen weekend werd ook het lot van Werder Bremen bezegeld. Schalke verdwijnt zo na 30 jaar uit de Bundesliga, Werder Bremen na 40 jaar.

Het was overigens tweevoudig Rode Duivel Sebastiaan Bornauw die Werder Bremen tot tweede klasse veroordeelde. Hij scoorde in de 86ste minuut voor zijn club FC Köln tegen Schalke, waardoor Köln met 1-0 won en het nog nipt over Bremen naar de zestiende plaats sprong. Daarmee dwongen De Geitenbokken een ultieme kans af om in de Bundesliga te blijven.

Bornauw en Köln moeten het nu in twee barrageduels opnemen tegen Holstein Kiel, dat nog nooit uitkwam in de Bundesliga. In 2018 was de club uit het hoge noorden van Duitsland er wel al heel dichtbij: toen mocht Holstein Kiel als derde van de 2. Bundesliga ook al deelnemen aan de barrage, die verloren werd van VfL Wolfsburg.

De twee rechtstreekse promovendi zijn natuurlijk wel al bekend. VfL Bochum werd kampioen in de 2. Bundesliga en zal voor het eerst sinds 2010 weer op het hoogste niveau spelen. De andere stijger is Greuther Fürth: zij speelden in 2012-2013 één seizoen in de Bundesliga, maar werden toen laatste en degradeerden meteen weer naar tweede klasse.

Kan Holstein Kiel zich in de barrages tegen Köln voor de allereerste keer richting Bundesliga knokken? Foto: ISOPIX

Premier League: Odoi verdwijnt, Kabasele keert terug

In Engeland was het verdict in de hoogste klasse al een tijdje bekend. Fulham, West Bromwich Albion en Sheffield United waren al enkele weken zeker van degradatie naar The Championship. Fulham (waar Denis Odoi nog altijd speelt, nvdr.) en West Brom zakken zo na amper één seizoen op het hoogste niveau meteen weer.

In The Championship gebeurde precies het omgekeerde: kampioen Norwich City en nummer twee Watford(waar ex-Rode Duivel Christian Kabasele actief is, nvdr.) keren na amper één jaar in tweede klasse meteen weer terug naar de Premier League. De derde promovendus kennen we zaterdagavond. Daarvoor worden play-offs tussen de nummers drie tot en met zes gehouden.

In de eerste reeks halve finales haalde Brentford FC het van Bournemouth, in de andere reeks bleek Swansea City de betere van Barnsley. Brentford en Swansea spelen zaterdag op Wembley in een rechtstreeks duel om de promotie. Brentford heeft al sinds 1947 niet meer in de hoogste Engelse voetbalklasse gespeeld, Swansea degradeerde in het seizoen 2017-2018 uit de Premier League.

Christian Kabasele zal met Watford weer in de Premier League spelen komend seizoen. Foto: REUTERS

Spanje: ommekeer op slotspeeldag kost Huesca de kop, tweede klasse nog niet voorbij

In La Liga was SD Eibar al zeker van de degradatie. Afgelopen weekend raakten ook de laatste twee degradanten bekend: dat zijn Real Valladolid en SD Huesca, vorig jaar nog kampioen in de Segunda Division.

Voor Huesca is het een bittere pil om te slikken. De Azulgranas hadden voor de slotspeeldag nog evenveel punten als Elche, maar door een beter onderling resultaat stond Huesca op de veilige zeventiende plaats. Het speelde op de laatste speeldag echter gelijk tegen Valencia, terwijl Elche met 2-0 won van Bilbao. Elche dwong zo in extremis het behoud af ten koste van Huesca.

Twee van de drie promovendi uit de Segunda Division zijn met nog één speeldag te gaan al bekend. Dat zijn Espanyol (met Anderlecht-huurling Landry Dimata, nvdr.)en Mallorca, die allebei na slechts één jaar afwezigheid zullen terugkeren naar La Liga. De twee moeten voor de eer wel nog uitmaken wie kampioen wordt. Espanyol leidt de competitie met 1 puntje voorsprong op Mallorca.

Voor de derde promotieplaats zijn nog vijf kandidaten. Net zoals in Engeland worden in Spanje play-offs gehouden tussen de nummers drie tot zes. Léganes, Almeria en Girona zijn al zeker van hun plaatsje in die play-offs. Bij Almeria is overigens een jonge Belg actief: dat is de 20-jarige Largie Ramazani, die in de jeugd van Manchester United speelde en dit seizoen goed was voor vier competitiegoals.

De laatste plaats zal op de slotspeeldag naar Rayo Vallecano of Sporting Gijon gaan. Rayo Vallecano heeft 2 punten meer dan Gijon en is dus favoriet, bij een gelijke stand zal Gijon het ticket krijgen door betere onderlinge resultaten.

In Mallorca werd de promotie een week geleden al uitbundig gevierd. Foto: EPA-EFE

Italië: Serie A-droom van Salernitana gaat in vervulling, wie pakt laatste ticket?

De degradatiestrijd in de Italiaanse Serie A was nog voor het slotweekend beslecht. Crotone en rode lantaarn Parma(met landgenoot Maxime Busi, nvdr.) waren al een paar weken zeker van hun Serie B-ticket, op de voorlaatste speeldag degradeerde ook Belg Daam Foulon met Benevento. Benevento en Crotone hebben het slechts één seizoen uitgehouden in de Serie A.

Twee van de drie nieuwkomers zijn al bekend. Empoli werd kampioen in de Serie B en keert zo na twee jaar afwezigheid terug naar het hoogste niveau. Voor nummer twee US Salernitana was het al een stuk langer geleden: de club uit de hoofdstad van de provincie Salerno speelde in 1999 voor het laatst in de Serie A. Bij Salernitana kwam dit seizoen overigens ook een Belg in actie: Sofian Kiyine, een 23-jarig jeugdproduct van Standard, kwam op huurbasis over van Lazio.

Het derde promotieticket moet nog verdeeld worden via play-offs. Daaraan namen de nummers drie tot acht deel via knock-outs. AS Cittadella en Venezia FC bereikten de finale, die over twee wedstrijden wordt gespeeld. De eerste match werd met 0-1 gewonnen door Venezia, de return staat donderdag op het programma. Promotie zou voor beide clubs hoe dan ook een droom zijn: Cittadella speelde nog nooit op het hoogste niveau, bij Venezia is het van 2002 geleden.

Venezia staat met één been in de Serie A. Kunnen ze het donderdag afmaken tegen Cittadella? Foto: ISOPIX

Frankrijk: Emond en Limbombe spelen barrages, Clermont voor het eerst in Ligue 1

Bij onze zuiderburen was rode lantaarn FCO Dijon al even zeker van degradatie naar de Ligue 2. Na de voorlaatste speeldag stond het ook vast dat Nîmes rechtstreeks zou zakken. Op de slotspeeldag zou beslist worden wie achttiende werd en barrages moest spelen tegen Toulouse, de nummer drie uit de Ligue 2. Daar speelt AA Gent-huurling Brecht Dejaegere.

Uiteindelijk was het FC Nantes, de club van Renaud Emond en Anthony Limbombe, dat na een spannende strijd tussen vijf clubs (!) achttiende werd. Nantes had zich op de slotspeeldag immers nog ten koste van Reims, Straatsburg, Lorient of Brest kunnen verzekeren van het behoud, maar slaagde daar niet in na een nederlaag tegen Montpellier.

De twee barragewedstrijden tussen Nantes en Toulouse worden donderdag en zondag afgewerkt. De winnaar daarvan speelt samen met Ligue 2-kampioen Troyes en Clermont Foot in de Ligue 1 volgend jaar. Voor Troyes betekent dat een terugkeer na drie jaar tweede klasse, voor Clermont Foot is het de eerste keer in de geschiedenis dat ze op het hoogste niveau zullen aantreden.