Nieuwe wet in Florida tegen “censuur” door sociale netwerken

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft maandag een wet ondertekend die big tech-bedrijven zoals Twitter en Facebook beboet als ze de accounts van politieke kandidaten blokkeren, zoals ze deden met voormalig president Donald Trump.

DeSantis, een Republikein die wordt beschouwd als een mogelijke presidentskandidaat voor 2024, zei dat de maatregel deel uitmaakte van de “strijd tegen censuur door grote techbedrijven”.

“Velen in onze staat hebben te maken gehad met censuur en ander dictatoriaal gedrag in Cuba en Venezuela”, zei hij, verwijzend naar de vele kiezers in Florida die afkomstig zijn uit die landen.

“Als de big tech-bedrijven de regels ongelijk toepassen om te discrimineren ten gunste van de dominante ideologie van Silicon Valley, zullen ze nu ter verantwoording worden geroepen”, beklemtoonde hij. Zijn partijgenoot Donald Trump werd van Twitter en Facebook verbannen voor zijn uitspraken nadat zijn aanhangers op 6 januari het Capitool waren binnengevallen.

De wet met de naam SB 7072, die op 1 juli in werking treedt, voorziet in boetes tot 250.000 dollar per dag voor platforms die kandidaten voor een mandaat in de staat blokkeren.

De wetgeving staat inwoners van Florida die vinden dat ze “oneerlijk” zijn behandeld door techbedrijven ook toe die aan te klagen voor een financiële schadevergoeding.

“Ongrondwettelijk”

De wet zou wel eens kunnen worden aangevochten, waarbij burgerrechtenactivisten de wet een schending noemen van het Eerste Amendement van de Grondwet over de vrijheid van meningsuiting.

“Wat de vrijheid van meningsuiting betreft, is een website niet anders dan een krant: hij heeft het fundamentele recht te beslissen welke meningsuiting hij wel en welke hij niet op zijn platform toelaat”, zegt Corbin Barthold van de groep TechFreedom.

“Florida probeert een paar grote platforms te dwingen om uitspraken te verwelkomen die ze anders niet zouden accepteren”, aldus nog Barthold. Hij noemt de maatregel “ongrondwettelijk”.