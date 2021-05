Veertien doden bij gewapende aanval in regio van Peru waar coca geteeld wordt

Veertien mensen, onder wie twee kinderen, zijn doodgeschoten in een afgelegen Peruaanse vallei waar coca geteeld wordt. De veiligheidstroepen schrijven de moorden toe aan geïsoleerde strijders van de communistische rebellengroep Lichtend Pad.

De moord zou de spanningen in de gepolariseerde campagne voor de presidentsverkiezingen van 6 juni kunnen doen oplopen. De rechts-populistische kandidate Keiko Fujimori beschuldigt haar radicaal-linkse rivaal Pedro Castillo ervan banden te hebben met de politieke vleugel van Lichtend Pad, wat hij ten stelligste ontkent.

De veertien dorpelingen werden gedood in het dorp San Miguel del Ene, in de vallei van de rivieren Apurimac, Ene en Mantaro (in zuid-centraal Peru), het belangrijkste gebied voor de cocateelt in Peru.

Nog 350 communistische strijders

In de regio is volgens de regering Lichtend Pad, een communistische rebellengroep die tussen 1980 en 2000 tegen het Peruviaanse leger streed en daarbij duizenden slachtoffers maakte, nog steeds actief.

Hoewel bijna alle leiders van Lichtend Pad nu achter de tralies zitten, zijn nog steeds strijders verspreid in geïsoleerde bos- en berggebieden. De autoriteiten schatten hun aantal op 350 en beschuldigen hen van samenwerking met drugshandelaars.

Het openbaar ministerie heeft een gespecialiseerde terrorisme-eenheid aangewezen om de moorden te onderzoeken. Minister van Defensie Nuria Esparch heeft beloofd dat “zij niet ongestraft zullen blijven”.

Peru is een van de grootste producenten van coca en cocaïne ter wereld, samen met Colombia en Bolivia.