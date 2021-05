Guillermo Lasso ingehuldigd als president van Ecuador, in aanwezigheid van koning Felipe en Bolsonaro

Guillermo Lasso, die in april verkozen werd als eerste rechtse president van de Republiek Ecuador in veertien jaar, heeft maandag zijn ambt officieel aanvaard tijdens een ceremonie in Quito.

Zoals de grondwet van het land voorschrijft, werd Guillermo Lasso (65) voor het parlement beëdigd in aanwezigheid van onder anderen de president van Brazilië, Jair Bolsonaro, die van de Dominicaanse Republiek, Luis Abinader, en die van Haïti, Jovenel Moise, alsook de koning van Spanje, Felipe VI.

De delegatie van de Amerikaanse regering werd geleid door haar ambassadeur bij de Verenigde Naties, Linda Thomas-Greenfield. Die zei zondag bij haar aankomst in Quito dat vrije verkiezingen zoals degene die Lasso president hebben gemaakt, een voorbeeld zijn voor de democratie in de regio.

Linda Thomas-Greenfield (midden) komt aan op de ceremonie. Foto: EPA-EFE

Lasso zal een verdeeld land moeten besturen dat in de greep is van een economische crisis. Het bbp is in 2020 met 7,8 procent gekrompen in het olierijke land. Ecuador werd getroffen door de daling van de prijzen van ruwe olie, en de totale schuld bedraagt 63 procent van het bbp.