Comeos roept op om gebruik van consumptiecheque toe te laten in alle winkels

Handelsfederatie Comeos heeft maandag opgeroepen om het gebruik van de consumptiecheque uit te breiden naar alle winkels. Volgens de organisatie wordt die momenteel in 90 procent van de winkels niet aanvaard.

De federale regering heeft de cheque afgelopen zomer ingevoerd om extra koopkracht te geven aan werknemers en om bedrijven en horecahandelaars die getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen, aldus Comeos. Maar de voorwaarden zijn zo streng dat de bonnen er nauwelijks kunnen worden gebruikt, betreurt de federatie.

Momenteel zijn ze alleen geldig voor de horeca, sport en cultuur, en voor kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers). Heel vaak weten consumenten ook niet waar ze hun cheques kunnen besteden. “En in werkelijkheid is het in 90 procent van de winkels niet eens mogelijk om ze te gebruiken”, aldus.

Voor Dominique Michel, CEO van Comeos, is het maken van een onderscheid tussen winkels absurd. “Alle winkels hebben toch geleden onder de coronacrisis? Als uw winkel gedwongen moet sluiten, maakt het niet uit of het om een keten van kledingwinkels gaat of om een kleine winkel op de hoek. Beiden hebben verliezen geleden. Als consumptie nu wordt aangemoedigd via de consumptiecheque of binnenkort de coronapremie – van 500 euro die binnenkort aan het personeel kan worden betaald door bedrijven die goed hebben gepresteerd tijdens de crisis –, dan moet die overal kunnen worden gebruikt en niet alleen in kleine winkels. Dit moet worden rechtgezet.”