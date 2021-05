Familie George Floyd jaar na zijn dood op bezoek bij president Joe Biden

De familie van George Floyd gaat een jaar nadat hij door een politieagent werd gedood op bezoek bij de Amerikaanse president Joe Biden. Floyd werd op 25 mei 2020 door Derek Chauvin minutenlang tegen de grond gedrukt, waardoor hij geen adem kreeg en uiteindelijk overleed.

George Floyd (46) stierf op 25 mei 2020 in Minneapolis. Hij wou sigaretten kopen en betaalde met een briefje van 20 dollar. Maar volgens de medewerker aan de kassa zag het briefje er vals uit. De politie werd gebeld. Omdat de agenten Floyd niet in hun voertuig kregen, duwden ze hem tegen de grond. Derek Chauvin drukte zijn knie in de nek van Floyd. De veertiger liet meermaals verstaan dat hij geen adem kon krijgen en verloor dan het bewustzijn. Voorbijgangers probeerden tevergeefs in te grijpen. Een tiener filmde alles met haar gsm en de beelden gingen de wereld rond.

De dood van Floyd bracht een grote protestbeweging op gang tegen racisme en politiegeweld. Verontwaardigde Amerikanen trokken de straat op om een einde te eisen aan racisme en politiegeweld. De demonstranten zaten al wekenlang thuis door de coronapandemie en organiseerden optochten die ongezien waren sinds de burgerrechtenbeweging van de jaren zestig. In de grote steden escaleerde de situatie. Bedrijven werden geplunderd, een politiebureau in Minneapolis werd in brand gestoken. Standbeelden van persoonlijkheden die verband houden met slavernij moesten eraan geloven, terwijl de VS begonnen aan een kritische herlezing van hun verleden.

Ook in verschillende andere landen waren er Black Lives Matter-optochten. In grootsteden als Londen, Parijs, Brussel, Lissabon, Teheran, Sydney... kwamen mensen op straat uit solidariteit met zwarten of om het geweld van hun eigen politiediensten aan de kaak te stellen.

Politie hervormen

Joe Biden, toen nog presidentskandidaat, koos onmiddellijk de kant van de slachtoffers. Hij nam via video deel aan de begrafenis van George Floyd, bezocht een man die tijdens de zomer door de politie gewond was geraakt en beloofde het “systematische racisme” aan te pakken. Aftredend president Trump daarentegen schaarde zich onvoorwaardelijk achter de politie en veroordeelde constant het geweld, dat volgens hem werd gepleegd door extreemlinkse “antifa”- activisten.

Biden heeft de nabestaanden van Floyd vaker gesproken. Volgens het Witte Huis hadden hij en Philonise Floyd, de broer van George, recentelijk nog telefonisch contact. Dat was nadat Chauvin schuldig werd bevonden aan de moord op Floyd. De ex-agent hoort waarschijnlijk op 25 juni welke straf hij krijg. Hij kan veertig jaar celstraf krijgen.

De Amerikaanse president wilde voor 25 mei een wet doorvoeren om de politie te hervormen, maar dat lijkt niet te lukken. Het voorstel werd in maart al aangenomen door het Huis van Afgevaardigden, maar de Senaat heeft er nog niet over gestemd. Een woordvoerster van Biden zegt dat de president het zo snel mogelijk voor elkaar wil krijgen. De wet is vernoemd naar Floyd.