Kampioenenmaker Pep Guardiola is Trainer van het Jaar in Engeland

Pep Guardiola, die Manchester City afgelopen seizoen naar een derde titel in vier jaar tijd leidde in de Premier League, is maandag door zijn collega’s tot Trainer van het Jaar verkozen.

De 50-jarige Spanjaard kreeg de voorkeur op Marcelo Bielsa (Leeds), Daniel Farke (Norwich), David Moyes (West Ham), Brendan Rogers (Leicester) en Emma Hayes (Chelsea Women). Die laatste is de eerste trainer uit het vrouwenvoetbal die het tot de zes genomineerden schopte.

Op de erelijst volg Guardiola Jürgen Klopp van Liverpool op. Zelf kreeg hij de prijs al eens in 2018. “Dit is voor mij een speciale trofee, omdat het de trainers zelf zijn die stemmen”, reageerde de coach van Kevin de Bruyne. “Een prijs als deze kan je alleen maar winnen als je door topprofessionals omringd wordt. Mijn spelers en staf waren dan ook fantastisch. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik een team heb dat zich elke dag opnieuw zo inzet om uit Manchester City het best mogelijke te halen. Ik deel deze trofee met hen en draag hem aan hen op.”

Steven Gerrard, coach van de Rangers, kreeg een Special Achievement Award. Zijn team won het Scottish Premiership zonder ook maar één wedstrijd te verliezen.