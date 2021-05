Eindelijk beter weer op komst: tot twintig graden dit weekend

Sinds het heropeningsweekend van de terrasjes, lijkt het wel of de weergoden roet in het eten willen strooien. Al weken aan een stuk is er maar weinig sprake van een lentegevoel. Maar er is goed nieuws: komend weekend klaart het op en kan het zelfs tot twintig graden worden.

Dinsdag wordt het wisselvallig met opklaringen maar er zijn nog onweersbuien, vooral dan in de namiddag. Er is lokaal kans op veel regen, korrelhagel en felle windstoten tot 70 km/u of meer. Vanaf donderdag wordt het weer gestaag beter met in het weekend maxima tot 20 graden. Dat meldt het KMI. ’s Nachts neemt de buienneiging af. In het tweede deel van de nacht zou het overwegend droog moeten worden met meer opklaringen. In het zuiden van het land wordt het. De minima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan zee. De wind blijft overwegend matig.

Woensdagochtend valt er in het zuidoosten van het land eerst regen. Elders wordt het wisselvallig met soms buien. In de loop van de namiddag wordt het droger met meer opklaringen vanaf het westen van het land. Het blijft fris voor de tijd van het jaar met maxima van 11 tot 16 graden.

Donderdag valt nog wat regen of enkele plaatselijke buien in het zuiden en het oosten van het land. Elders blijft het meestal droog met soms brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 12 en 17 graden. De wind waait zwak tot matig.

Vrijdag blijft het droog, met ’s ochtends kans op mist. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden, bij een zwakke tot matige wind.

Tijdens het weekend wordt het warmer. Zaterdag blijft het overwegend droog met maxima tussen 14 en 19 graden. Zondag is droog en vrij mooi en kan het zelfs tot 20 graden worden.