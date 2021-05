VS-minister Antony Blinken aangekomen in Tel Aviv

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft dinsdag een tournee in het Midden-Oosten afgetrapt. Hij landde dinsdagochtend op de luchthaven van Tel Aviv. Blinken reist de komende dagen rond in het Midden-Oosten om het vorige week gesloten staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas te bestendigen.

Op Blinkens agenda staan ontmoetingen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, en het hoofd van de Palestijnse autoriteit Mahmoed Abbas. Daarna reist hij door naar buurlanden Egypte en Jordanië, die allebei een sleutelrol spelen in de bemiddeling van het Israëlisch-Palestijns conflict.

Het bezoek van de Amerikaanse minister moet de steun van Washington tonen en alle betrokken partijen helpen het staakt-het-vuren te versterken. Het Witte Huis voegde toe dat Blinken de Amerikaanse toewijding aan de veiligheid van Israël tijdens de reis zal onderstrepen, evenals de inspanningen om de Amerikaanse betrekkingen met de Palestijnen te herstellen “na jaren van verwaarlozing”.

“We willen niet dat het bloedvergieten terugkeert”, zei een hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “We zijn enorm opgelucht dat er een einde is gekomen aan het geweld.” Tegenover journalisten noemde de ambtenaar ambitieuzere doelstellingen “voorbarig”.

Blinken zal ook helpen bij het coördineren van de levering van noodhulp aan de Gazastrook en ervoor zorgen dat die de mensen helpt en niet Hamas. Een zending van medische apparatuur zal aankomen in Gaza via de grensovergang Kerem Shalom, aldus een woordvoerder van de Israëlische coördinator van de regeringsactiviteiten in de gebieden.

De VN-Veiligheidsraad had eerder aangedrongen op snelle humanitaire hulp aan burgers in de Gazastrook.