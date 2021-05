In 2019 ontsnapte maffiabaas opgepakt in Brazilië

De Italiaanse maffiabaas Rocco Morabito is volgens de politie maandag opgepakt in het noordoosten van Brazilië.

Morabito ontsnapte bijna twee jaar geleden uit een gevangenis in Uruguay waar hij vastzat in afwachting van zijn uitlevering aan Italië. Daar moet hij nog een gevangenisstraf uitzitten van dertig jaar, onder meer vanwege drugshandel en lidmaatschap van een criminele organisatie.

De Italiaan wordt beschouwd als de baas van de maffia van Calabrië, de ‘ndrangheta, de machtigste maffiagroep in Italië en een van de grootste misdaadbendes ter wereld. Hij werd samen met twee andere buitenlanders gevangengenomen in de kuststad João Pessoa in het noordoosten van Brazilië, een van hen zou een andere Italiaanse maffioso zijn. Hun arrestatie is het resultaat van een gezamenlijk onderzoek met Italië, zei de lokale federale politie in een verklaring.

“Cocaïnekoning van Milaan”

Morabito is één van de meest gezochte misdadigers in Italië. “Er zijn sporen van het optreden van Rocco Morabito bij de organisatie van de drugshandel tussen Brazilië en Europa sinds de jaren negentig”, aldus nog de politie.

Morabito staat onder meer bekend als de “Cocaïnekoning van Milaan” en was sinds 1994 op de vlucht. De Uruguayaanse autoriteiten arresteerden hem in 2017. De Uruguayaanse justitie keurde in 2018 zijn uitlevering aan Italië goed, maar in juni 2019 wist hij via het dak uit de centrale gevangenis van Montevideo te ontsnappen en hij was sindsdien op de vlucht.

In de afgelopen jaren is Brazilië een belangrijke speler geworden in de trans-Atlantische drugshandel. Er zijn bendes die samenwerken met bendes uit Italië, Nederland en de Balkan om recordladingen cocaïne naar Europa te sturen, waar de prijzen hoog zijn en de vraag blijft groeien.