Karim Benzema over reünie met Frans bondscoach Didier Deschamps: “Na drie minuten was het weer zoals vroeger”

Na een afwezigheid van ruim vijf jaar maakt Karim Benzema opnieuw deel uit van de Franse nationale ploeg. Enkele weken geleden zat de spits van Real Madrid rond de tafel met bondscoach Didier Deschamps. Dat gesprek verliep volgens Benzema heel vlot.

“Ik heb mij altijd goed verstaan met hem en na drie minuten was het weer zoals vroeger”, getuigt Benzema in l’Equipe.

Net zoals Deschamps bij de bekendmaking van zijn selectie op 18 mei wilde Benzema niet ingaan op de inhoud van het gesprek. Maar na afloop had de 33-jarige aanvaller wel het gevoel “een grote stap voorwaarts” te hebben gezet in zijn relatie met de bondscoach en groeide naar eigen zeggen de hoop op een selectie met het oog op het EK.

“We hebben elkaar veel dingen verteld. Dingen die we al lange tijd kwijt moesten. Het was een goeie uitleg, met belangrijke woorden”, aldus Benzema, die de voorbije jaren niet meer werd opgeroepen vanwege zijn aandeel in de zaak rond de sekstape van Mathieu Valbuena. Hij zou zijn voormalige teamgenoot aangemoedigd hebben geld te betalen aan afpersers die ermee dreigden intieme beelden van Valbuena te verspreiden. Benzema heeft altijd beweerd dat hij onschuldig is. Van 20 tot 22 oktober moet hij zich voor de rechter in Versailles verantwoorden.

Over zijn integratie in de groep van de wereldkampioen maakt Benzema (81 caps, 27 goals) zich weinig zorgen. “Ik ben er zeker van dat het vlot zal verlopen. Ik kom niet bij het team om iemand te overschaduwen of de plaats van wie dan ook in te nemen. Nee, nee. Zij hebben al gewonnen! Zij weten wat het is. Ik wil gewoon bijbrengen wat ik kan”, aldus nog de Real-spits.

Frankrijk blaast woensdag verzamelen in Clairefontaine om de EK-voorbereiding te starten. Les Bleus spelen in de groepsfase tegen Duitsland (15 juni in München), Hongarije (19 juni in Boedapest) en Portugal (23 juni in Boedapest).